Зливи накрили Шрі-Ланку: є загиблі

14 людей загинули й одна зникла безвісти після урагану і проливних дощів, що накрили Шрі-Ланку, повідомляє УНІАН.

Як повідомляється, понад 100000 сімей постраждали через несприятливі погодні умови, 114 осіб були переселені в безпечні місця і 22 людини отримали поранення.

У 19 районах була оголошена червона тривога, оскільки очікуються сильні зливи, під час яких може випасти понад 100 міліметрів опадів. Людям, що живуть у низинних районах, порадили переїхати вглиб країни.

Очікується, що погодні умови покращаться протягом наступних 24 годин.