Чим загрожує безконтрольний прийом БАДів

Пости інфлюєнсерів в соцмережах, які з самого ранку ковтають вітаміни і добавки для здоров'я і квітучого вигляду, багатьох надихають замовити БАДи і собі, повідомляє РБК-Україна.

Нутриціолог Євгенія Хелс в Instagram попередила, що найшкідливіше, що може трапитися від безконтрольного прийому добавок - вони не спрацюють. Але іноді вони можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю.

"А може, досить безконтрольно пити БАДи? У мене накипіло! Коли я бачу схеми препаратів, виставлені на загальний розсуд, то я просто тремчу".

"Знаючи і осягаючи кожен день нюанси біохімії, коли я бачу, як це працює, то все більше нюансів з'являється в призначеннях. І потім: розчарування, що БАДи не спрацювали? А може, їх не правильно пили!".

Якої шкоди може завдати прийом БАДів: яскраві приклади

1. Прийом лецитину - у цей момент може активно піти жовч і дратувати слизові, якщо вони не готові, через що людина буде відчувати спазми, біль і печіння. Хоча з іншого боку, лецитин відновлює клітини і епітелій.

2. Прийом таурину, NAC, часнику, MSM та інших сірчаних БАД при порушенні обміну сірки, може ще більше порушити детоксикацію печінки.

3. Прийом всіма улюбленої розторопші, женьшеню, со пальметто, ехінацеї, високих доз омега-3 жирних кислот, часнику, екстракт зеленого чаю, якщо ви є жильберщиком, що дуже поширено, може пригнічувати і без того слабкий фермент, який не може вивести білірубін.

4. Прийом солодки - не підходить людям з високим кортизолом і СД 2 типу.

5. Прийом л-глутаміну не підійде людям з високою активністю пошкодження нейронів, це призведе до Альцгеймера або розсіяного склерозу.

6. Прийом заліза на непідготований організм може привести до розростання патогенної мікрофлори, окислювального стресу (а як наслідок, до старіння і можливості онкології).

7. Прийом лецитину і л-карнітину на непідготований кишечник може привести до підгодовування патогенів.

8. Деякі пробіотики і вітаміни групи В підвищують гістамін - результату не буде.

9. Безконтрольний прийом цинку може обрушити мідь в організмі.

10. Метильні групи вітаміну В можуть розігнати детоксикацію у генетично схильних людей і зробити ще гірше.

Можна продовжувати дуже довго, але нутриціологія - тонка наука і її не вивчають по постах або одному курсу.

Не варто займатися самолікуванням, зверніться до фахівця з харчування або лікаря.