Діти почали отримувати COVID-сертифікати у "Дії" - Мінцифри

В Україні дітям уже почали видавати COVID-сертифікати у додатку "Дія". Йдеться про підлітків віком від 12 років, повідомляє 24 Канал.

Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.

У додатку "Дія" реєструвалося майже 11 мільйонів українців. Однак сертифікат про вакцинацію на цей момент згенерували ще не всі – лише 7 мільйонів українців "підтягнули" сертифікат про вакцинацію у цьому додатку.