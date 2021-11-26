Ціни на нафту знизилися більш ніж на 3%

Ціни на нафту опускаються більш ніж на 3% у ході торгів у п'ятницю на тлі побоювань про надлишок пропозиції після того, як низка країн вивільнила нафту з резервів, а також тривог щодо послаблення попиту через виявлення нового варіанта коронавірусу, повідомляє Интерфакс.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:30 за Києвом у п'ятницю склала $79,09 за барель, що на $3,15 (3,83%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) склала до цього часу $74,98 за барель, що на $3,03 (3,89%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії.

Як повідомлялося, Індія погодилася вивільнити 5 млн барелів нафти зі стратегічних запасів.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден оголосив про намір країни продати 50 млн барелів зі стратегічного нафтового резерву (SPR), скоординувавши цей крок із Китаєм, Японією, Індією, Південною Кореєю та Великобританією.

Сукупний обсяг нафти, який планують реалізувати ці країни, складе не менше 71 млн барелів, що відповідає приблизно 74% середньоденного споживання у всьому світі в 2021 році, зазначають експерти ING.

Тим часом, фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) збирають інформацію про штам коронавірусу COVID-19, який почав поширюватися в ПАР та деяких інших країнах, заявила технічний керівник ВООЗ з проблеми COVID-19 Марія Ван Керкхове. За словами Ван Керкхове, "кілька днів піде на те, щоб визначити, як може вплинути штам, а також - наскільки ефективні проти нього вакцини" .