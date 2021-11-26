Північна Корея продовжує працювати над ядерними бомбами

Північна Корея продовжує експлуатацію ядерного реактора, що виробляє плутоній, у своєму опорному комплексі Йонбьон. ﻿Про це, з посиланням на Yohnap, повідомляє Букви.

Комерційні супутники Південної Кореї зробили світлини комплексу на північ від Пхеньяну, які стали додатковими доказами діяльності на 5-мегаватному реакторі, що може виробляти до 6 кілограмів плутонію на рік. Цей матеріал, що розщеплюється, використовується для розробки бомби.

Фото: Yohnap

“З генераторного сектора реактора виходить пара, що вказує на те, що принаймні один із генераторів працює” , – йдеться на сайті. – Крім того, вода продовжує скидатися з допоміжної труби в канал, що веде до річки Курьонг”.

Ймовірно, це робиться, аби північнокорейський лідер Кім Чен Ина здійснив своє бажання посилити ядерний потенціал країни – саме це він оголошував під час восьмого партійного з’їзду країни в січні.

Будівництво нового крила на південь від експериментального легководного реактора, схоже, також продовжується.

Підозра узгоджується з результатами моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке стверджує, що Північна Корея, схоже, продовжує роботу на ядерному реакторі Йонбен з моменту його введення в експлуатацію в серпні. Держатомний орган ООН також вказав на ядерну діяльність на національному заводі зі збагачення урану та шахти в інших місцях.