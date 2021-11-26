Рекордні снігопади накрили Китай
Сильний снігопад і хуртовини накрили північний схід Китаю. Через негоду закрито школи та скасовано авіарейси, повідомляє УНІАН.
Північно-східні провінції Китаю переживають третю хвилю холоду.
Пік снігопадів у провінціях Хейлунцзян і Цзілінь припав на початок тижня. Через погану погоду школи та дитячі садки були тимчасово закриті в Харбіні, Цзіліні та інших містах.
Повідомляється, що через снігопади перекриті десятки автомагістралей, а рейси скасовані.
Накопичення снігу за цей період досягло рекордних рівнів. Так, у східному місті Цзямуси вже випало 42 см снігу.
Рекордні хуртовини торкнулися 58000 сільськогосподарських підприємств тільки в північно-східній провінції Ляонін. Урагани пошкодили десятки тисяч орних земель і торкнулися в цілому майже 5000 тваринницьких ферм.