Рекордні снігопади накрили Китай

Сильний снігопад і хуртовини накрили північний схід Китаю. Через негоду закрито школи та скасовано авіарейси, повідомляє УНІАН.

Північно-східні провінції Китаю переживають третю хвилю холоду.

Пік снігопадів у провінціях Хейлунцзян і Цзілінь припав на початок тижня. Через погану погоду школи та дитячі садки були тимчасово закриті в Харбіні, Цзіліні та інших містах.

Повідомляється, що через снігопади перекриті десятки автомагістралей, а рейси скасовані.

Many schools have closed, and flights canceled after heavy snowfall hit northeast China's Heilongjiang Province. The region has seen significant snow since November 21.https://t.co/XLq0TAyAPc pic.twitter.com/F0HJgx13UL — CGTN America (@cgtnamerica) November 25, 2021

Накопичення снігу за цей період досягло рекордних рівнів. Так, у східному місті Цзямуси вже випало 42 см снігу.

Рекордні хуртовини торкнулися 58000 сільськогосподарських підприємств тільки в північно-східній провінції Ляонін. Урагани пошкодили десятки тисяч орних земель і торкнулися в цілому майже 5000 тваринницьких ферм.