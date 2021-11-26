Україна відстала від Росії у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Після поразки луганської "Зорі" від "Роми" в Італії (0:4) у Лізі конференцій стало зрозуміло, що українські футбольні клуби не будуть представлені в другій частині сезону 2021/2022. Востаннє наші команди не пробивалися до весняної частини в сезоні 2007/2008 – 14 років тому, повідомляє Обозреватель.

Не набравши за поточний тиждень у єврокубках жодного очка, Україна залишилася на 11-му місці й піднятися вище цього сезону вже не зможе. У "синьо-жовтих" – 31,400 бала за останні п'ять років, у російських команд – 32,682. Навіть якщо в останньому турі "Динамо", "Шахтар" та "Зоря" виступлять успішно, наздогнати конкурентів із РФ вони не зможуть. Крім того, нас можуть обійти деякі країни, якщо успішно виступатимуть у матчах плей-оф Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Таблиця коефіцієнтів на ранок 26 листопада 2021. Джерело: УЄФА

Нагадаємо, що на груповій стадії ЛЧ "Динамо" та "Шахтар" набрали по одному очку в п'яти турах, "Зоря" у Лізі конференцій – шість пунктів. Останній, шостий ,тур у єврокубках пройде 7-9 грудня.