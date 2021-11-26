Чаус прийшов у бронежилеті на перше судове засідання в ВАКС

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус прийшов у бронежилеті на підготовче судове засідання у справі про отримання ним хабаря, повідомляє Лівий берег.

Справу про хабар Чауса розглядає колегія суддів Вищого антикорупційного суду на чолі з суддею Євгеном Круком. Його судитимуть за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу - хабарництво.

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Нагадаємо, суддю Чауса викрили на отриманні 150 тис. доларів хабаря у серпні 2016 року.

Гроші він нібито отримав за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Пенсіонерці загрожувало 10-12 років позбавлення волі за статтями про незаконну купівлю, зберігання та збут наркотиків. Але Чаус застосував статтю 69 Кримінального кодексу, яка передбачає м'якше покарання, і дав їй п'ять років умовно.

Отримані гроші суддя Чаус засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати.

Верховна Рада дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, але, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя втік за кордон.

До квітня 2021 року Чаус знаходився в Молдові, коли його викрали невідомі в Кишиневі.

30 липня Чаус в одних трусах знайшовся в одному з сіл Вінницької області, звідки його відвезли у Київ співробітники СБУ. Він знаходиться під її охороною.

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).