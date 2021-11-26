У Португалії від грудня повернуть обмеження проти COVID-19

Влада Португалії вирішила відновити обмеження для обмеження поширення COVID-19 через два місяці після їх скасування, попри високий рівень вакцинації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

З 1 грудня носіння масок у закритих відвідуваннях знову стане обов'язковим. Також для відвідування ресторанів, кінотеатрів та готелів необхідно буде надати електронний сертифікат, що підтверджує вакцинацію або одужання від коронавірусної інфекції. Більше того, вакциновані громадяни мають надати негативний тест, якщо захочуть відвідати лікарні, будинки для людей похилого віку, спортивні заходи, бари та дискотеки. Усі люди, які прибувають до країни, також мають надати негативний тест.

Влада рекомендує регулярно тестуватися і, по можливості, працювати з дому. За словами прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошти, попри те, що в країні, на відміну від багатьох інших європейських держав, зараз не спостерігається сильних спалахів коронавірусу, суворі заходи потрібні, щоб запобігти зростанню захворюваності в зимовий період, коли збільшується кількість респіраторних інфекцій.

У Португалії з 1 жовтня зняли майже всі коронавірусні обмеження, зокрема дозволили без жодних обмежень відвідувати ресторани та масові заходи та відновили роботу нічних клубів.

За весь період пандемії в Португалії було виявлено понад 1,1 млн випадків зараження коронавірусом та близько 18 тисяч смертей від захворювання. Обидві дози вакцини отримали близько 86,6% населення. На початку жовтня влада Португалії досягла поставленої мети з вакцинації від коронавірусу 85% населення країни.