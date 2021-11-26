Українська Прем'єр-ліга: де дивитися матчі 16-го туру

З 26 по 29 листопада пройдуть матчі 16-го туру Української Прем'єр-ліги. Цей тур відкриє друге коло чемпіонату, повідомляє УНІАН.

Розклад матчів

26 листопада

19.30. "Маріуполь" - "Львів"

Трансляція - "Футбол 1"

27 листопада

14.00. "Минай" - "Динамо"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Чорноморець" - "Десна"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Дніпро-1" - "Ворскла"

Трансляція - УНІАН ТБ

28 листопада

14.00. "Інгулець" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Рух" - "Металіст 1925"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Колос" - "Верес"

Трансляція - "Футбол 1"

29 листопада

19.30. "Олександрія" - "Зоря"

Трансляція - телеканали "Футбол"

УПЛ: перед 16-м туром