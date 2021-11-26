Феномен надійності: Volvo 740 проїхала понад 1,5 млн км

Автомобілі марки Volvo славляться не тільки своїми системами безпеки, але й дуже високим рівнем надійності, повідомляє 24 Канал.

При належному технічному обслуговувані будь-який автомобіль здатен служити дуже довго та радувати свого господаря. Яскравий приклад - Volvo 740 на якій її власник їздить вже понад 30 років.

Мешканець американського штату Міссурі за весь цей час проїхав на своєму Volvo 740 більше одного мільйона миль (1,6 млн км) і не збирається міняти свій автомобіль. Машина перебуває в адекватному для свого віку та пробігу стані та ніколи не потрапляла у ДТП.

Дрібні роботи по обслуговуванню американець робить сам і дуже цінує простоту та надійність свого Volvo 740. Це також одна з причин, чому він не хоче позбавлятись від автомобіля з таким великим пробігом.