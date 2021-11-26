ЄС може призупинити авіасполучення з Південною Африкою через новий COVID-штам

Європейська комісія запропонує ЄС тимчасово призупинити авіасполучення з країнами Південної Африки. Це пов'язано зі спалахом нового штаму коронавірусу B.1.1.529 в низці африканських держав, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Єврокомісія запропонує, у тісній координації з державами-членами, застосувати екстрене гальмо та припинити авіаперельоти з південного регіону Африки через штам коронавірусу B.1.1.529" , - сказала вона.