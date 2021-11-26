Лещенко: Бурба пропонував викрасти формулу вакцини від COVID-19

Журналіст та блогер Сергій Лещенко заявив, що ексглава Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба пропонував викрасти формулу вакцини проти коронавірусу.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Ще одна спецоперація, яку пропонував Василь Бурба - це викрадення формули вакцини від коронавірусу в західних лабораторіях. Це не жарт" , - написав Лещенко.

У коментарях Лещенко неодноразово наголошував, що це не жарт. Але якихось доказів він не навів.