Кабмін не усунув від роботи нікого зі своїх невакцинованих працівників
Кабмін не усунув від роботи жодного із 11 невакцинованих працівників свого Секретаріату.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Українські новини".
"За інформацією Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів, станом на 23.11.2021 у Секретаріаті Кабінету Міністрів та серед членів Кабінету Міністрів відсторонених від роботи осіб немає", - йдеться у відповіді на запит агентства.
Нагадаємо, в Україні з 8 листопада діє обов'язкова вакцинація від коронавірусу для педагогів та держслужбовців. За відмову від вакцинації вже почали усувати від роботи.