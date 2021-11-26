Кількість автомобілів в Китаї незабаром сягне 300 млн

Вже зараз кількість автомобілів у населення Китаю сягає 297 млн., а до кінця року вона може перевищити 300 млн, повідомляє Українські Новини.

Передбачається, що в період 14-го п'ятирічного плану (2021-2025 рр.) приріст цього показника становитиме 4% щорічно. Про це повідомили кореспонденту Інформаційного агентства Сіньхуа на Форумі з розвитку автомобільної промисловості на нових джерелах енергії, що проходить у рамках Світового конгресу обробної промисловості-2021.

Як зазначив заступник генерального секретаря Китайської асоціації автомобільної промисловості Ши Цзяньхуа, у період 13-ї п'ятирічки у розвитку автомобільної промисловості було досягнуто очевидних результатів. Китай відрізняється найбільшим у світі автомобільним ринком і вже багато років поспіль посідає перше місце у світі за обсягом виробництва та збуту автомобілів та за кількістю особистих транспортних засобів. До кінця вересня цього року ця кількість досягла 297 млн, а до кінця року вона перевищить 300 млн.

Крім того, в новий етап розвитку вступила галузь виробництва автомобілів на нових джерелах енергії, що набуває все більш ринкового характеру. Незважаючи на паніку навколо COVID-19, перебої у глобальних постачаннях мікросхем та інші проблеми, обсяги виробництва та збуту автомобілів на нових джерелах енергії в Китаї встановлюють нові історичні рекорди.

За даними Китайської асоціації автомобільної промисловості, за період із січня по жовтень загальна кількість вироблених та проданих автомобілів на нових джерелах енергії зросла приблизно у 2,8 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року. На сьогоднішній день частка автомобілів на нових джерелах енергії в загальному обсязі автомобілів, що продаються, вже досягла 11%.