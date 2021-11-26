Порушення постави робить живіт більшим

Порушення постави призводить до сильного порушення форми живота, головні порушення постави, що відносяться до цього: верхній і нижній перехресні синдроми, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Верхньо-плечовий перехресний синдром, тобто шийно-плечовий виникає при дисбалансі м'язового тонусу верхніх та нижніх фіксаторів плечового поясу. Виникає сутулість, голова висувається вперед, нижні ребра та таз стягуються, змушуючи центр живота провалюватися всередину, мінімізуючи прогинання нижньої частини спини і при цьому низ живота випинається.

Нижньо-перехресний синдром, тобто тазовий виникає при дисбалансі м'язового тонусу між розташованими в ділянці таза згиначами та розгиначами тулуба. Через сидячого способу життя кут нахилу таза збільшується, відводячи при цьому сідниці назад, а груди вперед і вгору. М'язи живота при цьому розслаблюються, переносячи навантаження на нижню частину спини. Результат - живіт, що вивалюється, і хронічні болі в попереку.

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