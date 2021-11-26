На український ринок виходить китайський сервіс таксі

В Україні 24 листопада китайська компанія Beijing DiDi Infinity Technology Development Co., Ltd зареєструвала торговий знак DiDi. Тепер в Україні може з'явитись ще один великий сервіс таксі, повідомляє Сьогодні.

Як розповіли в "Укравтопромі", компанія подала 30 червня 2020 року заявку на реєстрацію.

"Укрпатент" більше року розглядав заявку та прийняв рішення видати дозвіл на роботу в Україні китайському сервісу таксі. Проте, це сталось не з першої спроби. Аналогічні заявки компанія подавала і у березні 2020 року.

Вихід китайського сервісу на наш ринок очікували ще влітку, деякі ЗМІ навіть повідомили тоді, що компанія вже запустила свій сайт та сторінки у соцмережах. Проте, представники компанії спростували цю інформацію.

Зазначимо, що при офіційному заході DiDi в Україну, вона складе конкуренцію Uklon, Bolt та частково Uber (у компанії там є частка).

Що відомо про компанію?

Китайську платформу заснували у 2012 році. Вона працює як сервіс пошуку таксі через мобільний додаток. Також там можна взяти авто та велосипед на прокат. Ще є автобусні перевезення та доставка їжі. Невідомо наразі, чи всі ці послуги будуть доступні для українців.

За офіційними даними, у додатку DiDi зареєстровано 493 млн користувачів та кілька мільйонів водіїв.

Компанія крім транспортних послуг розвиває стартап створення безпілотного автомобіля.