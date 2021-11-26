ДТП у Харкові: водій фури зі щебенем був п'яний

Водій вантажівки MAN, якого звинувачують у смертельній ДТП на окружній дорозі Харкова, керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

За інформацією Нацполіції﻿, чоловік їхав на червоний сигнал світлофора.

Водія вже затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Речниця Харківської міськради Ольга Мірошніченко повідомила "Суспільному"﻿, що двоє з потерпілих отримали забої й після огляду покинули лікарню, ще двоє чоловіків поки залишаються у лікарні.

Один зі шпиталізованих перебуває у відділенні нейрохірургії, а водій вантажівки отримав рану в області ліктьового суглоба. Він перебуває під охороною поліції.

Нагадаємо, 25 листопада на окружній дорозі Харкова трапилася аварія, зіткнулися вантажівка MAN і легковий автомобіль Chevrolet. Після зіткнення вантажівка перекинулась на дорогу, де в цей час перебував автомобіль таксі Renault Logan.

Внаслідок ДТП 49-річний водій таксі та двоє його пасажирів – 49-річна жінка і трирічна дівчинка загинули на місці.