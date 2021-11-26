Україна утилізує майже 400 тис. доз вакцини AstraZeneca

Україна утилізує майже 400 тис. доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca, у якої сплив термін придатності, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Утилізуватимуть трохи більше ніж 400 тисяч доз. Регіони вже підрахували ці залишки. Це вакцина, отримана в межах гуманітарної допомоги. Її одержувачем був Центр громадського здоров'я. Утилізації підлягатиме лише вакцина AstraZeneca, яка мала термін придатності до кінця жовтня" , - сказав він в інтерв'ю.

Головний санлікар наголосив, що цю вакцину вже вилучили з обігу.

Водночас Кузін зазначив, що великі залишки вакцини AstraZeneca могли виникнути через сильний вплив певних антивакцинальних настроїв та міфів, незважаючи на те, що багато вакцинованих людей отримали саме цей препарат і жодних нарікань немає.