Новинський прокоментував можливість запровадження санкцій проти нього
Уже найближчими днями Банкова може піти на ескалацію конфлікту з Рінатом Ахметовим. З цією метою вже наступного тижня під час засідання Ради національної безпеки та оборони можуть бути запроваджені санкції проти нардепа Вадима Новинського – бізнес-партнера Ахметова по "Метінвесту", повідомляє Апостроф.
Варто зазначити, що основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють компанією. Як розповіли інформовані джерела, не виключено, що запровадження санкцій може закінчитися введенням на "Метінвест" тимчасової адміністрації з боку Офісу президента.
Своєю чергою, Вадим Новинський прокоментував можливість запровадження санкцій проти себе.
"Я нічого не боюся, боюся тільки Бога. Санкцій я точно не боюся. Я впевнений у своїй правоті і точно знаю, що нічого протизаконного не роблю. Санкції можуть робити якийсь дискомфорт, але нічого страшного — проживемо і з цими санкціями. Якщо влада вважає, що нас такими загрозами можна залякати, то вона глибоко помиляється. Ніхто не братиме під козирок, коли владі щось спаде на думку", - заявив Новинський.