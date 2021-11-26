Новинський прокоментував можливість запровадження санкцій проти нього

Уже найближчими днями Банкова може піти на ескалацію конфлікту з Рінатом Ахметовим. З цією метою вже наступного тижня під час засідання Ради національної безпеки та оборони можуть бути запроваджені санкції проти нардепа Вадима Новинського – бізнес-партнера Ахметова по "Метінвесту", повідомляє Апостроф.

Варто зазначити, що основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють компанією. Як розповіли інформовані джерела, не виключено, що запровадження санкцій може закінчитися введенням на "Метінвест" тимчасової адміністрації з боку Офісу президента.

Своєю чергою, Вадим Новинський прокоментував можливість запровадження санкцій проти себе.