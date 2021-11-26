Нідерланди ввели тимчасову заборону на польоти з Південної Африки

Влада Нідерландів заявила про тимчасову заборону в'їзду до країни туристів з Південної Африки. Вона почне діяти сьогодні, з 12:00 (з 13:00 за Києвом), пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"З 12:00 діятиме заборона на польоти до Нідерландів із країн Південної Африки. Влада ухвалила таке рішення у відповідь на нещодавно виявлений новий варіант коронавірусу в африканських державах" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, південну частину Африки додали до списку так званих «територій дуже високого ризику» (very high-risk area), після прибуття яких необхідно пройти обов'язкову самоізоляцію.

Разом з тим вказано, що до Нідерландів усе ж мають прибути два авіарейси з Південної Африки.

Влада зазначає, що нового штаму коронавірусу в країні ще не виявлено.

"Водночас ми знаємо з інших варіантів, наскільки швидко може розповсюдитися хвороба, тому ми маємо максимально уповільнити появу цього штаму" , - додають у повідомленні.

Нагадаємо, в Південній Африці підтвердили 53 випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529, але експерти побоюються, що реальних випадків зараження може бути більше.

Після чого, зокрема, у Великобританії, Сінгапурі, Німеччині, Ізраїлі та Чехії ввели обмеження на в'їзд деяких туристів з країн Південної Африки.