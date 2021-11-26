COVID-сертифікат уже можна завантажити у PDF
Мобільний додаток "Дія" вже дозволяє завантажити сертифікат про COVID-вакцинацію у форматі PDF.
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Він зазначив, що раніше це можливо було лише на порталі.
"Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити в додатку", - написав міністр.