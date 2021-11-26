Електромобілі Nio вийдуть на ринки ще п'яти країн Європи

Компанія Nio є одним із амбітних китайських конкурентів Tesla, які сповнені рішучості освоювати європейський ринок уже зараз. Електромобілі вже зайняли 12,7% ринку нових машин у 18 найбільших країнах Європи. Через рік Nio планує налагодити продаж не тільки в Норвегії, а й ще п'яти країнах Європи, повідомляє 3Dnews.

Відповідні заяви, як пояснює Nikkei Asian Review, на квартальній звітній конференції зробив засновник та голова компанії Уїлльям Лі (William Li). У Норвегії, де продукція марки вже пропонується, кожен четвертий учасник пробних поїздок у результаті купував електромобіль, і цей показник значно вищий, ніж у Китаї. До кінця 2022 року Nio вийде на ринок ще як мінімум п'яти європейських країн, за винятком Норвегії.

За даними статистики, в Європі в третьому кварталі було продано 303 273 електромобілів, на 57% більше, ніж роком раніше. Частка електромобілів у структурі продажу нових транспортних засобів за цей час подвоїлася.

Компанія Nio у третьому кварталі відвантажила 24 439 електромобілів, подвоївши показник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У четвертому кварталі виробник розраховує продати від 23500 до 25500 електромобілів. Компанія виношує плани нарощування виробничих потужностей. У Китаї вже монтується обладнання у будівлі нового заводу Nio, продукцію він почне видавати у третьому кварталі наступного року.

Електромобілі Nio мають особливість компонування — тягова батарея, що розташована в районі днища, може швидко замінюватися на заряджену на спеціальних станціях всього за п'ять хвилин за допомогою роботизованих маніпуляторів. Процедура заміни батареї на заряджену суттєво скорочує витрати часу на поповнення заряду на традиційних станціях, але тарифікується інакше. Як правило, автовиробники стягують із власників електромобілів, які користуються такою послугою, свого роду абонентську плату. При цьому нічого не заважає автовласнику заряджати тягову батарею електромобіля Nio традиційним способом.