Зеленський заявив про підготовку держперевороту за участю Ахметова
Президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку за участю росіян та Ріната Ахметова на 1-2 грудня спроби держперевороту, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У мене є інформація, що першого числа у нашій державі буде державний переворот. Мені здається, це цікава інформація", - сказав він на прес-марафоні "30 питань до президента України".
"У нас є кілька агентурної інформації, у нас є навіть звукова інформація для представників України, скажімо так, із представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів", - сказав він.
При цьому президент наголосив, що бізнесмена Ріната Ахметова "підставляють".
"Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це операція, його втягують у війну проти держави України, проти президента, якого обрано народом України. Вважаю, що він розпочав її, на жаль, це буде його велика помилка, бо не можна воювати проти свого народу, проти президента, якого обрано народом України", - сказав Зеленський.