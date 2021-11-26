Зеленський заявив про підготовку держперевороту за участю Ахметова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку за участю росіян та Ріната Ахметова на 1-2 грудня спроби держперевороту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У мене є інформація, що першого числа у нашій державі буде державний переворот. Мені здається, це цікава інформація" , - сказав він на прес-марафоні "30 питань до президента України".

"У нас є кілька агентурної інформації, у нас є навіть звукова інформація для представників України, скажімо так, із представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів" , - сказав він.

При цьому президент наголосив, що бізнесмена Ріната Ахметова "підставляють".