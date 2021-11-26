На розвиток туризму виділять понад 1,5 млрд грн

Понад 1,5 млрд грн буде виділено на розвиток туризму в Україні у 2022 році, тоді ж стартує програма створення туристичної інфраструктури у національних природних парках, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, кошти будуть спрямовані на розробку єдиної туристичної навігації, розвиток велотуризму, промоцію України на міжнародному та внутрішньому ринку, запуск нових міжнародних авіарейсів, створення та розвиток національних природних парків.

"Зараз ми розпочали роботу над рядом пілотних проєктів щодо створення нових національних природних парків. Це будуть комплексні заходи: від забезпечення парків найнеобхіднішим: паркінгами, транспортною інфраструктурою, місцями для відпочинку, локаціями для кемпінгу, розробкою маршрутів – до створення айдентики парків та запуску їх промокампаній", – повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, якого цитує прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, серед пропозицій пілотних проєктів національні природні парки "Святі гори", "Подільські Товтри", "Карпатський", "Голосіївський", "Сколівські Бескиди", "Джарилгацький", Карпатський біосферний заповідник.

Запуском та реалізацією проєктів туристичної інфраструктури займатиметься створене у жовтні ДП "Україна туристична" у підпорядкуванні Державного агентства розвитку туризму України. Керівником ДП є Сергій Походяєв.