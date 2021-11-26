Ринки Європи сильно знижуються через новий штам COVID

Фондові ринки країн Західної Європи сильно знижуються під час торгової сесії у п'ятницю на занепокоєнні через появу нового більш небезпечного штаму коронавірусної інфекції, повідомляє Интерфакс.

Зведений індекс найбільших підприємств регіону Stoxx Europe 600 до 11:45 упав на 2,8% і склав 468,25 пункту.

Французький індекс САС 40 знижується на 3,8%, британський FTSE 100 – на 2,9%, німецький DAX – на 3%. Іспанська IBEX та італійська FTSE MIB опускаються на 3,6% та 3,2% відповідно.

Інвестори уважно стежать за ситуацією з поширенням COVID-19 у регіоні та відстежують новини про появу нового штаму коронавірусу у Південній Африці.

У п'ятницю міністр охорони здоров'я Південноафриканської республіки Джо Фаала повідомила журналістів під час брифінгу про швидке розповсюдження в деяких регіонах країни нового варіанту інфекції, який отримав позначення B.1.1.529. Він був виявлений також у сусідній Ботсвані, додала Фаала.

Пізніше випадки захворювання на новий штам були виявлені у двох туристів, які повернулися з африканських країн до Гонконгу та Ізраїлю.

Великобританія після появи цих новин призупинила поїздки своїх громадян до шести країн Африки, а також заборонила в'їзд громадянам цих країн на свою територію.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проведе засідання у п'ятницю, на якому обговорить вплив виявленого штаму на існуючі способи лікування та вакцини, що застосовуються.

"Ми поки що багато чого не знаємо про нього (новий штам - ред.). Але ми знаємо, що у нього велика кількість мутацій. І занепокоєння полягає в тому, що коли у вірусу так багато мутацій, це може позначитися на його поведінці", - заявила експерт ВООЗ Марія ван Керкхове.

У Німеччині в четвер було побито черговий антирекорд за кількістю хворих на день - 76 414 випадків, повідомив інститут Роберта Коха.

У Словаччині на два тижні запровадили "локдаун" через COVID-19. За останні два дні у країні виявляли понад 10 тис. нових випадків зараження за добу.

Індекс споживчої довіри у Франції у листопаді залишився на рівні попереднього місяця – 99 пунктів, показали дані Національного статистичного управління країни Insee. Аналітики, опитані Trading Economics, в середньому очікували на зниження показника до 98 пунктів.

У лідери падіння у Stoxx 600 вибиваються акції компаній сектору туризму та відпочинку, а також авіаперевізників. Папери британського оператора круїзних суден Carnival PLC дешевшають на 14,1%, авіакомпанії easyJet PLC – на 12%, International Consolidated Airlines Group SA – на 10,4%, Deutsche Lufthansa AG – на 10,2% та німецького туроператора Dufry AG 11,1%.

Знижується також вартість основних європейських нафтогазових компаній на тлі максимального за останні чотири тижні падіння цін на нафту. Акції британської BP втрачають у ціні 6%, британо-нідерландської Royal Dutch Shell – 4,8%, італійської ENI – 5% та французької TotalEnergies – 4,9%.

Котирування паперів найбільшого у світі виробника алкоголю Diageo знижуються на 2,3%. Компанія оголосила про початок наступного етапу програми викупу акцій обсягом 4,5 млрд фунтів стерлінгів (майже $6 млрд), яка розрахована на період до 30 червня 2024 року.