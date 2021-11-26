Електромобілі Peugeot отримали збільшений запас ходу

Запас ходу хетчбека Peugeot e-208 збільшився на 22 км, кросовера - Peugeot e-2008 на 25 км, повідомляє Автоцентр.

Компанія Peugeot оновила свої субкомпактні електромобілі e-208 та e-2008. Щоб зробити хетчбек та кросовер більш далекобійними, фахівцям французької марки довелося внести низку конструктивних змін.

Для меншої витрати енергії систему клімат-контролю доповнили датчиком вологості, що дозволить частіше активувати режим рециркуляції. Також було змінено передатне число редуктора на електродвигуні та замінено шини. Тепер обидва електромобілі використовують нову гуму зі зниженим опором гойдання (клас А+). У Peugeot e-208 вони діаметром 16 дюймів, у Peugeot e-2008 – 17 дюймів.

В результаті запас ходу хетчбека виріс до 362 км (+20 км), кросовера - до 345 км (+25 км). При цьому, за розрахунками виробника, максимальне збільшення становитиме 40 км, але тільки в міських умовах і за температури близької до нуля.

Щодо силових установок, то тут все як і раніше: один електромотор потужністю 136 к.с. (260 Нм) та акумуляторний блок на 50 кВт·год із підтримкою зарядки потужністю до 100 кВт. Час заряду батареї до 80% - 30 хвилин.