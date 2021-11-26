Радуцький назвав кількість дитячих COVID-смертей в Україні

В Україні за весь час пандемії захворіли на коронавірусну хворобу понад 150 тисяч дітей, померли - понад 50. Про це заявив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє Корреспондент.

За його словами, за статистикою, серед усіх хворих на коронавірусну хворобу близько 10% становлять неповнолітні. Крім того, із поширенням штаму Дельта значно зросла кількість дітей, яких доводиться госпіталізувати.

"За інформацією РНБО, на сьогодні двома дозами щеплено 70 тисяч дітей, однією – майже 50 тисяч" , - повідомив Радуцький.

Він зазначив, що для того, щоб вакцинувати дитину, потрібно звернутися до педіатра чи сімейного лікаря, перевірити, чи пройшла вона всі щеплення, згідно з Національним календарем щеплень.

"Щеплення у пункті вакцинації проводиться лише у присутності батьків" , - наголосив Радуцький.

Він нагадав, що в Україні дозволено вакцинацію дітей від 12 років вакциною Pfizer-BioNTech.