Літакам доведеться літати вище через глобальне потепління

Літакам доведеться підніматися вище: зростання температури біля поверхні Землі призвело до розширення тропосфери, повідомляє Сьогодні.

Тепер стало зрозуміло, що глобальне потепління, пов'язане з людською діяльністю, збільшило розмір найнижчого рівня тропосфери, передає Science Advances.

Нижчій шар атмосфери продовжує підійматися / Фото: Pixabay

У період з 2001 по 2020 рік цей шар "надувався" приблизно на 53 метри кожні 10 років. Між 1980 і 2000 роками показник був трохи меншим. 49,9 метрів за десятиліття.

Поки що неясно, як це вплине на клімат і погоду, але з польотами можуть виникнути труднощі.

Літакам, на думку вчених, доведеться літати на більшій висоті, щоб уникнути турбулентності.

Літакам доведеться літати все вище і вище / Фото: Pixabay

Зазвичай верхня область тропосфери змінюється протягом року, залежно від сезону. Але викид парникових газів змінив це і вона почала безперервно і швидко зростати.