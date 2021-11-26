Літакам доведеться літати вище через глобальне потепління
Літакам доведеться підніматися вище: зростання температури біля поверхні Землі призвело до розширення тропосфери, повідомляє Сьогодні.
Тепер стало зрозуміло, що глобальне потепління, пов'язане з людською діяльністю, збільшило розмір найнижчого рівня тропосфери, передає Science Advances.
У період з 2001 по 2020 рік цей шар "надувався" приблизно на 53 метри кожні 10 років. Між 1980 і 2000 роками показник був трохи меншим. 49,9 метрів за десятиліття.
Поки що неясно, як це вплине на клімат і погоду, але з польотами можуть виникнути труднощі.
Літакам, на думку вчених, доведеться літати на більшій висоті, щоб уникнути турбулентності.
Зазвичай верхня область тропосфери змінюється протягом року, залежно від сезону. Але викид парникових газів змінив це і вона почала безперервно і швидко зростати.