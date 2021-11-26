Бурба розголошує секретну інформацію щодо "вагнерівців" – Зеленський

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба розголошує секретну інформацію про спецоперацію щодо "вагнерівців", чим порушує законодавство. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зараз, коли все це (спецоперація з вагнерівців – ред.) у минулому, я можу говорити про це. Тому що Бурба та інші кажуть відкрито про те, про що вони не мають права розголошувати. Я вважаю, що це порушення законодавства – розголошення. секретної інформації", – сказав він на прес-марафоні "30 питань до президента України" у п'ятницю у Києві.

Зеленський знову заявив, що в операцію з "вагнерівців" "ми були втягнуті" .

"Це була операція під назвою "Бурба", яка, дякувати Богові, вже завершилася", - сказав президент.

За його словами, він мав намір звільнити Бурбу, оскільки розвідники не дуже добре про нього відгукувалися.

Зеленський заявив, що "скептично ставиться до цієї людини" і повідомив, що під час операції з розгону Майдану Бурба, як співробітник СБУ, керував блокуванням транспорту. Незважаючи на це, він обійняв посаду керівника розвідки та залишився на ній.

При цьому президент заявив, що не мав усієї інформації про проведення операції з "вагнерівцями".