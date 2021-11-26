В Україні медичні професії визнані найбільш небезпечними

Майже 74% осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку під час виконання посадових обов’язків за підсумками трьох кварталів 2021 року, є працівниками галузі охорони здоров’я, повідомляє Depo.ua.

Загалом упродовж 9 місяців 2021 року Фонд зареєстрував 9 861 потерпілого від нещасних випадків/гострих професійних захворювань на виробництві. З них 7 270 осіб є працівниками закладів охорони здоров’я, з яких 7 105 – постраждали внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

Також серед постраждалих внаслідок нещасних випадків усіх видів за цей період найбільше медичних сестер і братів – 1 968 осіб. А серед найбільш небезпечних професій сімейні лікарі (609 постраждалих), молодші медичні сестри та брати з догляду за хворими (554), молодші медичні сестри і брати (461) і медичні сестри та брати стаціонару (374).

У відомстві додали, що схожий розподіл спостерігався також за підсумками 2020 року. Тоді як до початку пандемії медичні професії не входили до переліку найбільш небезпечних.