В Україну зайдуть відразу три нові банки, – Гороховський

У 2022 році в Україну планують зайти відразу три сильні гравці фінансового ринку - британський мобільний банк Revolut, казахстанський сервіс Kaspi.kz і грузинський TBC Bank, повідомляє UBR.

Це свідчить не про покращення інвестиційного клімату в країні, а про привабливість нашого ринку, вважає один із засновників мобільного monobank Олег Гороховський.

"Це чудові новини. 14 років в Україну ніхто з іноземних банків не інвестував. І тут відразу три сильні гравці… ринок став привабливішим за рахунок можливості відкривати рахунки без візиту до банку, а якщо так, то для виходу на нього немає необхідності створювати наземну інфраструктурe" , - пише Гороховський.

Він наголосив, що з приходом нових гравців конкуренція на ринку України збільшиться за рахунок нових продуктів, технологій та маркетингу з великими бюджетами. Від цього виграють клієнти.

У той же час про конкуренцію з monobank він відповів, що його компанію люблять за досвід, а вибирають через вигоду.

"Чи будуть у нових гравців вигідні умови, звичайно будуть. Чи зможуть вони створити клієнтський досвід, що запам'ятовується, не впевнений" , - написав Гороховський.

Нагадаємо, про покупку грузинським ТBC Bank українського Піреус Банку стало відомо напередодні. Проте офіційно інформацію не підтверджують, а угода може ще q не відбутися.