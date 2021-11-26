Топ-5 рослин, якими можна прикрасити будинок до Нового року

Ялинка є найголовнішим символом Нового року та Різдва. Однак будинок у період свят можна прикрасити не лише цим деревом.

Ялівець

Гілки хвойної рослини – ялівцю – можуть замінити традиційні ялинові та соснові. Крім того, з них можна зробити гарний новорічний вінок, а аромат від гілок ялівцю порадує мешканців та гостей будинку. Для домашнього розведення садівники рекомендують вибирати ялівець китайський.

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Туя

На перший погляд, окремі гілочки туї та ялівцю можуть бути схожі. Туя належить до сімейства кипарисових. Деревце можна вирощувати в домашніх умовах із дотриманням певних правил. А міні-туя зможе замінити маленьку ялинку в інтер'єрі, якщо прикрасити її гірляндами. Також із гілок дерева роблять новорічні вінки.

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Остроліст

Остроліст – традиційний атрибут західного Різдва. Гілками цього дерева зазвичай прикрашають будинки, також вибирають їх для створення новорічних вінків. Його глянсове зелене листя виглядає яскраво і незвичайно.

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Самшит

Вічнозелена рослина самшит може стати заміною міні-ялинки у новорічному інтер'єрі. Для домашнього вирощування підходять три сорти самшиту: звичайний, дрібнолистий або болеарський.

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Пуансеттія

Пуансеттію називають "різдвяною зіркою". Цю рослину часто використовують для декору святкового столу або у вигляді новорічних вінків на Заході. Зараз рослина прийшла і в російські інтер'єри, а горщики з пуансеттією можна знайти у великих гіпермаркетах.

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