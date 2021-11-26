Топ-5 рослин, якими можна прикрасити будинок до Нового року

Ялинка є найголовнішим символом Нового року та Різдва. Однак будинок у період свят можна прикрасити не лише цим деревом.

Ялівець

Гілки хвойної рослини – ялівцю – можуть замінити традиційні ялинові та соснові. Крім того, з них можна зробити гарний новорічний вінок, а аромат від гілок ялівцю порадує мешканців та гостей будинку. Для домашнього розведення садівники рекомендують вибирати ялівець китайський.

Туя

На перший погляд, окремі гілочки туї та ялівцю можуть бути схожі. Туя належить до сімейства кипарисових. Деревце можна вирощувати в домашніх умовах із дотриманням певних правил. А міні-туя зможе замінити маленьку ялинку в інтер'єрі, якщо прикрасити її гірляндами. Також із гілок дерева роблять новорічні вінки.

Остроліст

Остроліст – традиційний атрибут західного Різдва. Гілками цього дерева зазвичай прикрашають будинки, також вибирають їх для створення новорічних вінків. Його глянсове зелене листя виглядає яскраво і незвичайно.

Самшит

Вічнозелена рослина самшит може стати заміною міні-ялинки у новорічному інтер'єрі. Для домашнього вирощування підходять три сорти самшиту: звичайний, дрібнолистий або болеарський.

Пуансеттія

Пуансеттію називають "різдвяною зіркою". Цю рослину часто використовують для декору святкового столу або у вигляді новорічних вінків на Заході. Зараз рослина прийшла і в російські інтер'єри, а горщики з пуансеттією можна знайти у великих гіпермаркетах.