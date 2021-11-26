Мішина показала ідеальну фігуру у прозорій сукні

Відома українська актриса, головна героїня першого сезону "Холостячки" Ксенія Мішина потішила шанувальників пікантними знімками. Знаменитість позувала в прозорій сукні, засвітивши сідниці та груди, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На розміщених кадрах показано, як Ксенія позує у прозорій блискучій сукні-сітці чорного відтінку, яка була з довгими рукавами, а довжина була міні. Вона одягла його поверх комплекту спідньої білизни.

Ксенія Мішина у "голій" сукні. Джерело: instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксенія Мішина засвітила струнку фігуру у прозорій сукні. Джерело: instagram.com/misha.k.ua

Свій вечірній образ вона супроводжувала нюдовим макіяжем, а волосся залишила розпущеним. У своєму відвертому вбранні вона прогулялася готелем Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Дабі, де зараз відпочиває.