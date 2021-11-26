Зеленський не має наміру звільняти Єрмака з посади голови ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається звільняти керівника Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що недоцільно втрачати потужну людину лише тому, що пану Петру (п'ятий президент, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко – Ред) він не подобається" , - заявив він у ході прес-марафону "30 питань до президента України".

За словами Зеленського, з Єрмаком розмовляє "керівництво різних держав, глави апаратів різних президентів".

Він нагадав, що Єрмак повертав в Україну людей, які незаконно утримуються Росією.