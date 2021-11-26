Зеленський не має наміру звільняти Єрмака з посади голови ОП
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається звільняти керівника Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я вважаю, що недоцільно втрачати потужну людину лише тому, що пану Петру (п'ятий президент, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко – Ред) він не подобається", - заявив він у ході прес-марафону "30 питань до президента України".
За словами Зеленського, з Єрмаком розмовляє
"керівництво різних держав, глави апаратів різних президентів".
Він нагадав, що Єрмак повертав в Україну людей, які незаконно утримуються Росією.
"Він повертав моряків, він займався обміном, він справді разом із колегами провів, вважаю, дуже важливі операції. Понад 100 людей було повернуто після нашої "нормандської" зустрічі", - зазначив глава держави.