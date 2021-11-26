Розкрито терміни виходу VR-шолому Apple

Компанія Apple представить гарнітуру доповненої реальності з VR-функціями у 2022 році, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти ознайомилися із запискою для інвесторів, яку склав авторитетний інсайдер Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo). Спеціаліст описує новий пристрій як AR-гарнітуру з функціями віртуальної реальності. За словами автора, девайс отримає процесор, який не поступатиметься за продуктивністю чіпам серії M в комп'ютерах Apple. Також гаджет матиме другий процесор, орієнтований збір даних із датчиків.

Аналітик зазначив, що VR-шолом працюватиме автономно від комп'ютера чи смартфона та підтримуватиме роботу «широкого спектру додатків». Інформація від Мін-Чі Ко суперечить раннім чуткам про девайс, згідно з якими VR-гарнітура працюватиме тільки у зв'язці з iPhone. Також фахівець розкрив терміни виходу пристрою – за даними інсайдера, Apple випустить апарат у четвертому кварталі 2022 року.

"Гарнітура Apple AR вимагає окремого процесора, оскільки обчислювальна потужність датчика значно вища, ніж у iPhone" , - підкреслив фахівець.

Мін-Чі Ко зазначив, що VR-гарнітура матиме свою власну екосистему і забезпечить «найповніший і гнучкий інтерфейс користувача».

Весною Мін-Чі Ко повідомив, що VR-шолом від Apple матиме до 15 камер. Це дозволить створити у користувача максимальне відчуття присутності.