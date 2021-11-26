Місце народження Усика змінили на невідоме село

На авторитетному боксерському ресурсі BoxRec раптово змінилося місце народження чемпіона світу у надважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO Олександра Усика. Замість Сімферополя, де українець з'явився на світ 1987 року, нині значиться село Шипинці, повідомляє Обозреватель.

Цей населений пункт знаходиться в Чернівецькій області, мешкає в ньому близько 3000 осіб.

Картка Олександра Усика на авторитетному сайті. Джерело: BoxRec

Такий казус здивував промоутера нашого суперважковаговика – Олександра Красюка. В інтерв'ю сайту Sport 24 він висловив свою версію, як таке могло статися.

"Чесно кажу, не знаю... Там раніше стояв Сімферополь. Але після 2014 року біля Сімферополя там з'явився російський прапорець. Ми звернулися до BoxRec із проханням поміняти.

Але доступ до сайту BoxRec мають і щось міняти можуть агенти боксерів з усього світу. Тому після того, як ми змінювали, хтось змінював назад. А ось про Шипинці вперше бачу", – зізнався Красюк .

Усик і Красюк після бою з Джошуа. Джерело: Instagram

Свого часу схожа історія сталася зі ще одним добре відомим українським боксером Сергієм Дерев'янченком, який народився у Феодосії. Йому також на сайті біля кримського міста поставили російський прапор, хоч сам він був проти цього. У результаті тепер місцем його народження фігурує просто Україна.

Картка Сергія Дерев'янченка на сайті. Джерело: BoxRec

Також ми писали, що кривдник Ломаченка Теофімо Лопес ледь не побився на дуелі поглядів та назвав умову реваншу з українцем.