Питання поділу Укрнафти не вирішене - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресмарафону, що питання поділу "Укрнафти" між НАК "Нафтогаз України" та компаніями олігарха Ігоря Коломойського не вирішено, повідомляє Новое время.

"Поділ "Укрнафти" не здійснено. Я знаю, що це вихід із складної судової ситуації. Мені особисто це доповідав [екс-глава "Нафтогазу" Андрій] Коболєв... Усі говорили, що там є заборгованість НАК "Нафтогазу" перед "Укрнафтою". Хтось зробив так, що Ігор Валерійович є партнером з державою в "Укрнафті". Це було ще до нас, і це було ще до мого попередника, наскільки мені відомо. Питання поділу було давно. Питання це не вирішене", - заявив Зеленський.

За словами Коболєва та нинішнього голови НАК Юрія Вітренка, якщо не провести поділ "Укрнафти", "є велика ймовірність, що компанії, які володіють акціями Укрнафти, можуть виграти суд, тому що державна заборгованість була дуже великою" , сказав президент.

"Кілька мільярдів, мені здається, використано газу, і не сплачені були гроші від НАКу "Укрнафті". Я знаю, що у нас немає грошей сьогодні в бюджеті платити будь-кому, включаючи компанії Коломойського. Ми це не можемо собі допустити і уявити", - Наголосив президент.

Він також сказав, що він не має "ніяких союзницьких розмов" з Коломойським. За словами Зеленського, останні два роки вони не спілкувалися.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних із Ігорем Коломойським та іншими колишніми акціонерами ПриватБанку — близько 42% акцій.

У "Нафтогазі" заявляли, що переговори щодо поділу активів "Укрнафти" можуть завершитися до кінця року.