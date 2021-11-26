Зеленський відповів на запитання про другий президентський термін

Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, чи балотуватиметься на другий президентський термін. Про це він розповів на прес-марафоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо другого терміну. Я не вирішую це питання. Вирішувати буде суспільство. Я не прийняв це рішення. Це правда. Це рішення не буде пов’язано з форматом майбутньої коаліції. Я не планую собі таку складну стратегію. Це буде пов’язано з підтримкою моєї особистості народом України. Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Люди за щось кажуть: дякую. Десь, кажуть, є помилки. У мене є діалог. Люди відкрито мені про це говорять. Говорять, що мене підтримують. Тоді я буду думати йти на другий термін, чи не йти. Приймати це рішення я буду з сім’єю, зі своїми дітьми. Вони страждають через мою професію" , - заявив Зеленський.

"Є багато викликів, які я хочу зробити і закінчити. Зможу зробити – молодець, подумаю. Не зможу, не дадуть мені, або сам не зможу – тоді навряд" , - запевнив президент.

Разом з тим, Зеленським повідомив, що ознайомлений з питанням щодо зміни термінів проведення виборів до Верховної Ради і президента.

"Є дійсно питання щодо тлумачення Конституції. Я вважаю, що депутати звернуться до Конституційного Суду, якщо вони захочуть. І Конституційний Суд має відповісти" , - пояснив президент.

Також він заперечив, що розглядає варіант дострокових президентських виборів.