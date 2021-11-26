Зеленський відповів на запитання про другий президентський термін

Зеленський відповів на запитання про другий президентський термін

Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, чи балотуватиметься на другий президентський термін. Про це він розповів на прес-марафоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо другого терміну. Я не вирішую це питання. Вирішувати буде суспільство. Я не прийняв це рішення. Це правда. Це рішення не буде пов’язано з форматом майбутньої коаліції. Я не планую собі таку складну стратегію. Це буде пов’язано з підтримкою моєї особистості народом України. Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Люди за щось кажуть: дякую. Десь, кажуть, є помилки. У мене є діалог. Люди відкрито мені про це говорять. Говорять, що мене підтримують. Тоді я буду думати йти на другий термін, чи не йти. Приймати це рішення я буду з сім’єю, зі своїми дітьми. Вони страждають через мою професію", - заявив Зеленський.

"Є багато викликів, які я хочу зробити і закінчити. Зможу зробити – молодець, подумаю. Не зможу, не дадуть мені, або сам не зможу – тоді навряд", - запевнив президент.

Разом з тим, Зеленським повідомив, що ознайомлений з питанням щодо зміни термінів проведення виборів до Верховної Ради і президента.

"Є дійсно питання щодо тлумачення Конституції. Я вважаю, що депутати звернуться до Конституційного Суду, якщо вони захочуть. І Конституційний Суд має відповісти", - пояснив президент.

Також він заперечив, що розглядає варіант дострокових президентських виборів.

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