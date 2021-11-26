Зеленський назвав винуватих у втраті Криму і Донбасу

Президент Володимир Зеленський вважає колишнього секретаря Ради нацбезпеки Олександра Турчинова людиною, яка втратила Крим, а п’ятого президента Петра Порошенка – людиною, яка втратила Донбас, повідомляє Українська правда.

"Щодо питання Демченка (Руслан Демченко – екс-заступник міністра закордонних справ часів Януковича, співавтор "Харківських угод", призначений у 2020 році першим заступником секретаря РНБО – ред.) чи щодо питання втрати Криму. Ну, давайте чесно – пан Турчинов розглядається – я його не звинувачую – як одна з тих людей, яка втратила Крим, а пан Порошенко – одна з таких людей, яка втратила Донбас – от і все. Це моя думка. Думка" , - сказав глава держави під час прес-марафону. ﻿

Президент висловив упевненість, що такою ж є і думка "більшості суспільства".

Він також додав, що те, що "Крим росіянам віддав Демченко – це чиста маніпуляція".