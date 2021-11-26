Презентація пісні на сцені відбудеться у п'ятницю, 26 листопада, у Сіетлі в рамках гастролей по США, повідомляє Корреспондент.

Український співак Макс Барських випустив новий кліп на пісню Tequila Sunrise. Ролик одразу з'явився на всіх майданчиках виконавця. У кліпі Макс постав у сексуальному образі і станцював "брудні" танці на столі в опівнічній обстановці ресторану.

Також ролик здивував балетом із безліччю танцюристів, які виконували пікантні рухи.

"Цей танець колись закінчиться, але поки звучить музика, ми поряд…", - написав Барських у Instagram.

Режисер кліпу Алан Бадоєв сказав, що співаку довелося "оголити свої почуття".

Менш ніж за добу ролик набрав близько 25 тисяч переглядів.