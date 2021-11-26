У Кремлі відповіли на слова Зеленського про держпереворот

Представник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про участь громадян РФ у підготовці держперевороту, повідомляє ТАСС.

"Росія не мала жодних планів брати участь. Росія ніколи не займається взагалі такими справами", - сказав представник Кремля, коментуючи слова президента України про нібито існуючу участь РФ у відповідних планах.