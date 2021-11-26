У Кремлі відповіли на слова Зеленського про держпереворот
Представник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про участь громадян РФ у підготовці держперевороту, повідомляє ТАСС.
"Росія не мала жодних планів брати участь. Росія ніколи не займається взагалі такими справами", - сказав представник Кремля, коментуючи слова президента України про нібито існуючу участь РФ у відповідних планах.
Нагадаємо, Зеленський на пресконференції повідомив про отримання інформації про те, що в країні 1-2 грудня відбудеться державний переворот. За твердженням українського президента, до обговорення перевороту було включено
"деяких представників РФ та України".