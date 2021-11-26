У Кремлі відповіли на слова Зеленського про держпереворот

У Кремлі відповіли на слова Зеленського про держпереворот

Представник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про участь громадян РФ у підготовці держперевороту, повідомляє ТАСС.

"Росія не мала жодних планів брати участь. Росія ніколи не займається взагалі такими справами", - сказав представник Кремля, коментуючи слова президента України про нібито існуючу участь РФ у відповідних планах.

Нагадаємо, Зеленський на пресконференції повідомив﻿ про отримання інформації про те, що в країні 1-2 грудня відбудеться державний переворот. За твердженням українського президента, до обговорення перевороту було включено "деяких представників РФ та України".

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