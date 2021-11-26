Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

У п'ятницю ажіотажний попит на безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку продовжив штовхати котирування вгору.

Вже о 10-й ранку цінник на купівлю досяг 27,115 гривень, а на продаж піднявся до 27,135 гривень. Національний банк був змушений знову вийти із інтервенцією. За інформацією порталу «Курс України», цього разу регулятор виставив на продаж 200 млн доларів за ціною 27,12 гривень. Як тільки пропозиції дешевші за 27,12 закінчилися, покупці за пару хвилин викупили у Нацбанку більше 110 млн доларів. І лише після цього ринок трохи заспокоївся.

На готівковому ринку також продовжується «штормова погода». Вранці оптові обмінники Києва продавали готівкового «американця» по 27,15 гривень. До 11-ї години цінник спочатку підняли до 27,17-27,18 гривень, а потім, коли покупці на міжбанку трохи заспокоїлися, знову повернули на 27,15 гривень. Але вже після закінчення обідньої перерви велику суму долара в Києві дешевше за 27,20 купити було вкрай проблематично.

Євро на FOREX сьогодні нарешті вдалося розвинути висхідну корекцію. На момент написання статті він виріс до позначки 1,1294 долара після публікації індексів ділової довіри у Франції та Італії, які показали зростання. В Україні зростання на FOREX наклалося на зростання долара до гривні. В результаті євро за півдня виріс у ціні на 18 копійок – з 30,40-30,42 до 30,58-30,60 гривень.

Російський рубль у першій половині дня п'ятниці впав із 74,55 до 75,90 рублів за долар, оскільки ціни на нафту у світі прискорили падіння. Так, барель нафти марки Brent лише за півдня втратив у ціні понад 5 доларів, подешевшавши з 78,2 до 73 доларів. Дешевшає рубль і в Україні. У столиці його сьогодні продають по 3,60-3,62 гривні за 10 рублів.