Відновлення костелу св. Миколая обіцяють завершити до Нового року

Національний будинок органної та камерної музики обрав підрядника для виконання протиаварійних робіт у костелі святого Миколая, який сильно постраждав унаслідок пожежі 4 вересня. Про це написав адвокат Масі Найом, повідомляє UBR.

Підрядником призначили "Укрспецреставрацію". Компанія готова виконати роботи за 19,38 млн. грн. у термін до 31 грудня поточного року.

У проектно-кошторисній документації вартість робіт визначена у розмірі 21,91 млн. грн. Отже, вартість підрядника на 2,5 млн грн менша. Всю суму компанії виплатять за рахунок благодійних внесків.

Як зазначив настоятель парафії св. Миколи Віталій Подолян в ефірі "Громадського радіо", протиаварійні роботи передбачають лише прибирання всього згорілого, а відновлення ліпнин та малюнків ляже на парафіян.

Нагадаємо, костел святого Миколая на вулиці Великій Васильківській у Києві датується початком ХХ століття. З 1980 року використовується як Будинок органної та камерної музики. 4 вересня у будівлі спалахнула пожежа, вогонь знищив унікальний орган. За кілька днів бізнес зібрав понад 20 млн. грн. на відновлення костелу.