Tesla записуватиме дії водія з автопілотом

В останні місяці Tesla переживає серйозний тиск через регулярні помилки в роботі власного автопілота. Щоб мінімізувати ризики, американський автовиробник вирішив легально використовувати відеозаписи з салонів своїх машин, повідомляє РБК-Україна.

Заради цього Tesla оновила пакет програмного забезпечення для повного самостійного водіння і включила нові пункти про запис і використання відео в Угоду користувача. Автомобілістам пропонують дати згоду на збір Tesla даних зображень і відео з зовнішніх камер і камер всередині електромобіля. Мається на увазі, що дані можуть використовуватися в разі виникнення ДТП.

Раніше Tesla використовувала тільки відео з зовнішніх камер своїх машин. Зняте раніше Відео використовували при вдосконаленні алгоритмів систем машинного навчання. Раніше всі відео були анонімними і ніколи не були пов'язані з конкретним автомобілем або його власником. Тепер же компанія "прив'яже" всі медіафйли до VIN-коду машини. У Tesla вимагають, щоб будь-який користувач, який хоче продовжити, ть використання автопілота, дав добро на використання персональних даних.

У Tesla переконані, що отримані в майбутньому відеодокази допоможуть довести, що провини автовиробника в ДТП немає. У всьому, що трапилося винні самі користувачі, які некоректно використовували органи управління.