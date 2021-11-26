Харківський "Лекхім" зможе виробляти понад 30 млн доз вакцин на рік

На підприємстві «Лекхім» (Харків) можна буде виготовляти понад 30 мільйонів доз вакцин на рік. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Укрiнформ.

«Почав із візиту до АТ «Лекхім-Харків». Обговорили з керівництвом підприємства запуск лінії виробництва вакцин з трьох позицій, які важливі для держави – антиковідна вакцина, вакцина проти грипу та поліомієліту.

Постановою Кабміну ми дозволили фармвиробникам імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики COVID-19 із державними пільгами та звільненням цього обладнання від оподаткування. Так ми зможемо налагодити власне виробництво і вакцин, і розширити виробництво інших, наприклад, антибактеріальних препаратів, які необхідні пацієнтам. Потужності Лекхіма дозволяють розливати понад 10 тисяч доз вакцини на годину та понад 30 млн доз на рік» , - повідомив Ляшко.

За його словами, вивчається питання як власного виробництва української вакцини (адже наукові інституції працюють над новим способом інактивації вірусу), так і за технологією in bulk (розлив та фасування готового продукту).