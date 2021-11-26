Ярмоленко може перейти до "Дженоа" вже взимку

Атакуючий півзахисник англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, який відзначився голом у Лізі Європи у ворота "Рапіда" та заробив пенальті, незабаром може змінити клуб. 32-річний українець зацікавив керівників італійської "Дженоа", яку нещодавно тренує Андрій Шевченко, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці у Twitter. Пріоритетом для "Дженоа" на трансферному ринку є підписання вінгера, і український наставник команди хотів би бачити під своїм керівництвом Ярмоленка. За даними інсайдера заради 32-річного уродженця Санкт-Петербурга в команді готові звільнити місце для гравця без паспорта Євросоюза.

"Дженоа" має інтерес до Ярмоленка. Джерело: Twitter

Скіра зазначає, що інтерес до Ярмоленка існує, проте конкретні переговори ще не розпочалися. У сезоні 2021/2022 Андрій з'являвся на полі лише у восьми матчах чемпіонату Англії, двічі грав у Кубку ліги та чотири рази – у Лізі Європи.

Контракт з "молотобійцями" у півзахисника спливає влітку 2022 року, тому навряд чи клуб перешкоджатиме відходу мало значущого для нього футболіста. А Шевченко та Ярмоленко після роботи у збірній України знову можуть возз'єднатися на клубному рівні.