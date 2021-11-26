Зеленський анонсував розмову Єрмака з адміністрацією Путіна

Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції анонсував контакт глави адміністрації Андрія Єрмака з адміністрацією президента Росії, повідомляє Вести.

"Я щодня розмовляю з різними лідерами, вчора були Шарль Мішель, Ангела Меркель. І вони дуже хочуть, щоб ми почали спілкуватися разом з ними з Російською Федерацією... Вони хочуть контактів нашої адміністрації з адміністрацією Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати" , - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні проводить прес-марафон, присвячений екватору його каденції. Глава держави запросив 30 журналістів, яких ретельно підбирали в офісі президента.