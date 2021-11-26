Земний рік може втратити одну секунду через 10 років

Земля почала крутитися повільніше, тому вченим не доведеться розбиратися з тривалістю року ще років 10, повідомляє Сьогодні.

Тепер дослідники з'ясували, що після прискорення протягом 2020 року обертання Землі стабілізувалося, пише Live Science.

Це означає, що поки що вченим не потрібно втручатися та коригувати час, звіряючись з атомним годинником.

В середньому кожен земний день містить 86400 секунд. Але через зміну швидкості обертання Землі іноді доводиться вносити зміни.

Наприклад, востаннє це сталося напередодні 2016 року: тоді рік отримав додаткову секунду. Вчені додавали її в середньому кожні 18 місяців із 1972 року.

Іноді секунди віднімаються: це називається "негативною додатковою секундою". Приблизно через 10 років нам знадобиться саме це, кажуть хронометристи.

Прискорення у 2020 навело вчених на підозру, що нам доведеться коригувати час раніше: найкоротший день у 2020 році припав на 19 липня.

Тоді планета завершила своє обертання на 1,46 мілісекунди швидше, чим звичайно.

Вчені попереджають, що їхні прогнози не є остаточними, і все залежатиме від поведінки Землі.