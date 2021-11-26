Знижки до 40% та безкоштовні авіаквитки: акції до Чорної п'ятниці

Крупні авіакомпанії та лоукостери ввели знижки на авіаквитки з України на Чорну п'ятницю. Так, Ryanair дозволяє отримати другий квиток безкоштовно, якщо забронювати до кінця 26 листопада, повідомляє Avianews.

При цьому вирушити потрібно з 1 грудня 2021 року до 18 лютого 2022 року. Період винятків для польотів: 16 грудня – 6 січня.

Wizz Air

Угорська авіакомпанія ввела одноденну акцію, вона діє лише 26 листопада. Знижки на деякі рейси становлять 40% від тарифу.

Знижки покривають переліт та додаткові послуги, які включені до самого тарифу. При цьому бонуси не поширюються на адміністративний збір та послуги, що докуповуються окремо. А подорож потрібно здійснити до 26 березня наступного року.

Qatar Airways

Національна авіакомпанія Катару ввела знижки на перельоти з Києва та Одеси з пересадкою в Досі, але забронювати потрібно до 28 листопада. Крім того, акція дозволяє також забронювати місце заздалегідь та сплатити перевезення наднормативного багажу зі знижкою 50%. Переліт потрібно здійснити до 30 вересня 2022-го.

Air Astana

Авіаперевізник ввів знижку до 30% на перельоти з Києва до міст Казахстану – Алмати та Нур-Султану. Але забронювати переліт потрібно до 5 грудня 2021 року.

Здійснити переліт потрібно з 10 січня до 31 травня 2022-го. При цьому діти віком до 2 років можуть полетіти безкоштовно без надання окремого місця.

airBaltic

Латвійська авіакомпанія відкрила знижку на 50% на вибір місця та перевезення багажу. Отримати її можна під час бронювання авіаквитка до кінця 28 листопада.

SkyUp

В українській SkyUp можна отримати знижку 50% на авіаквитки на 13 міжнародних маршрутів з Києва, 2 – зі Львова, а також 2 – із Одеси.

Останній термін бронювання квитка – до 23:00 26 листопада. Здійснити переліт потрібно до 31 березня. Період винятків для подорожей: 22 грудня – 10 січня, 4 березня – 10 березня.

Bees Airline

Авіакомпанія ввела знижку 50% на тариф при бронюванні авіаквитків з 26 по 28 листопада. Але знижка не розповсюджується на аеропортові збори.

Для отримання знижки потрібно ввести промо-код на сайті лоукостера. Промо-код – BLACK_YELLOW_FRIDAY.

Крім того, українська авіакомпанія Windrose у Чорну п'ятницю влаштувала розпродаж квитків на всі власні рейси по Україні. Перевізник надає 3000 квитків зі знижкою 50% за промокодом BLACKFRIDAY2021, повідомляє Lowcostavia. Код діятиме з 26 листопада.

LOT

Польська авіакомпанія LOT запровадила спецпропозицію Black Week. Так, надається знижка до 15% на всі авіасполучення.

Для отримання знижки потрібно на сайті ввести промокод BLACKWEEK15. Акція діє до 29 листопада. Здійснити рейс потрібно з 10 січня до 26 березня 2022-го.

Iberia

Найбільший іспанський авіаперевізник Iberia знизив ціни в Чорну п'ятницю на багато рейсів по Європі та США. Акція діє до 30 листопада. Період рейсів – 11 січня-9 червня 2022 року.

Vueling

Іспанська Vueling ввела акційний розпродаж до Чорної п'ятниці. Можна забронювати 2 авіаквитки за ціною одного. Для цього необхідно ввести код BLACKFRIDAY. Акція діє до 27 листопада, період акційних рейсів – 10 січня – 31 травня наступного року.